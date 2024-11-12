Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Госдума приняла проект о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

Ведомости

Депутаты Госдумы на заседании во втором и третьем чтении единогласно приняли законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

25 сентября Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. 12 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что «политика Запада в отношении детей губительна». Он указал на важность исключения любого посягательства на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж.

Инициатива предполагает введение запрета на усыновление российских детей гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

В пояснительной записке сказано, что запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, так как подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Согласно документу, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.

В ноябре 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его мнению, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных