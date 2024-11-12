Госдума приняла проект о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола
Депутаты Госдумы на заседании во втором и третьем чтении единогласно приняли законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
25 сентября Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. 12 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что «политика Запада в отношении детей губительна». Он указал на важность исключения любого посягательства на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж.
Инициатива предполагает введение запрета на усыновление российских детей гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
В пояснительной записке сказано, что запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, так как подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Согласно документу, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.
В ноябре 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его мнению, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.