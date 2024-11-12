Госдума приняла проект о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

В пояснительной записке сказано, что запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, так как подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Согласно документу, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.