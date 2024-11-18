Путин наградил митрополита Тихона за вклад в создание «Нового Херсонеса»

30 июля историко-археологический парк «Херсонес Таврический» (или «Новый Херсонес») был официально открыт. На следующий день стало известно, что Украина начала переговоры с ЮНЕСКО по поводу внесения Херсонеса в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Это пояснялось тем, что деятельность россиян с 2014 г. якобы привела к уничтожению самых перспективных в научном и экспозиционном плане участков Херсонеса.