Путин наградил митрополита Тихона за вклад в создание «Нового Херсонеса»
Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) за вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Митрополит награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, указано в документе. Указ подписан 18 ноября.
О намерении построить на месте руин пригорода и хоры (хозяйственной территории) Херсонеса новый музейный комплекс Путин заявил еще в 2015 г. во время посещения Севастополя вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. В 2017 г. Путин вернулся к этой идее, так как, по его словам, «здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства».
30 июля историко-археологический парк «Херсонес Таврический» (или «Новый Херсонес») был официально открыт. На следующий день стало известно, что Украина начала переговоры с ЮНЕСКО по поводу внесения Херсонеса в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Это пояснялось тем, что деятельность россиян с 2014 г. якобы привела к уничтожению самых перспективных в научном и экспозиционном плане участков Херсонеса.