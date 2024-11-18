РФМ включил наемников ВСУ из Новой Зеландии, США и Грузии в список террористов

В перечне теперь значатся иностранные наемники Георгий Кесарели, Ладо Гамсахурдия и Джордан ОʼБрайен. Все трое, в частности, обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России в составе украинских подразделений. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. Кроме того, в список попали иностранные наемники Деррик Бейлс и Дэниел Ребар.