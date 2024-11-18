РФМ включил наемников ВСУ из Новой Зеландии, США и Грузии в список террористов
Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился наемниками вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии, США и Новой Зеландии. Это следует из опубликованного списка ведомства.
В перечне теперь значатся иностранные наемники Георгий Кесарели, Ладо Гамсахурдия и Джордан ОʼБрайен. Все трое, в частности, обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России в составе украинских подразделений. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. Кроме того, в список попали иностранные наемники Деррик Бейлс и Дэниел Ребар.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
Следственный комитет России продолжает расследовать уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины за денежное вознаграждение. По последним данным ведомства, следователи СК вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 лиц.