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РФМ включил наемников ВСУ из Новой Зеландии, США и Грузии в список террористов

Ведомости

Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился наемниками вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии, США и Новой Зеландии. Это следует из опубликованного списка ведомства.

В перечне теперь значатся иностранные наемники Георгий Кесарели, Ладо Гамсахурдия и Джордан ОʼБрайен. Все трое, в частности, обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России в составе украинских подразделений. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. Кроме того, в список попали иностранные наемники Деррик Бейлс и Дэниел Ребар.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

Следственный комитет России продолжает расследовать уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины за денежное вознаграждение. По последним данным ведомства, следователи СК вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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