Путин внес в Госдуму проект о создании попечительского совета РАН

РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет еще в мае этого года. Решение было принято на общем собрании академии. По словам вице-президента РАН, председателя комиссии по уставу Николая Макарова, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.