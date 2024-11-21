Путин внес в Госдуму проект о создании попечительского совета РАН
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает создать попечительский совет Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ опубликован в думской базе.
В состав попечительского совета войдут не более 20 человек, в том числе президент РАН – он будет обязательным членом. Глава государства будет формировать состав совета с учетом предложений президиума РАН.
В качестве целей создания попечительского совета указываются содействие эффективному развитию РАН и решению перспективных и основных задач. Среди них – формирование приоритетов деятельности академии, поддержка контактов РАН с государственными, общественными и другими организациями.
«Попечительский совет Российской академии наук будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований», – говорится также в пояснительной записке.
Утверждается, что это создаст условия для продвижения междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям. Реализация проектов, в свою очередь, будет направлена на удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы субъектов РФ, а также обеспечение технологического суверенитета страны.
РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет еще в мае этого года. Решение было принято на общем собрании академии. По словам вице-президента РАН, председателя комиссии по уставу Николая Макарова, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.