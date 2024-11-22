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Песков: России нужны мигранты из-за напряженной ситуации с демографией

Ведомости

Россия нуждается в мигрантах из других государств для динамичного развития страны из-за сложной демографической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», – сказал он. Кроме того, стране нужны рабочие руки, добавил Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в стране следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений переселенцами.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин на Валдае заявил, что власти должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики. Тем не менее российский лидер подчеркнул, что непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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