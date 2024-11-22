Песков: России нужны мигранты из-за напряженной ситуации с демографией

В начале ноября президент РФ Владимир Путин на Валдае заявил, что власти должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики. Тем не менее российский лидер подчеркнул, что непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России.