Песков: России нужны мигранты из-за напряженной ситуации с демографией
Россия нуждается в мигрантах из других государств для динамичного развития страны из-за сложной демографической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».
«Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», – сказал он. Кроме того, стране нужны рабочие руки, добавил Песков.
При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в стране следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений переселенцами.
В начале ноября президент РФ Владимир Путин на Валдае заявил, что власти должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики. Тем не менее российский лидер подчеркнул, что непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России.