Путин в контексте миграционной политики призвал думать об интересах граждан РФ

Непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



«Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики», – отметил президент.