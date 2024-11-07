Путин в контексте миграционной политики призвал думать об интересах граждан РФ
Непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики», – отметил президент.
23 сентября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.