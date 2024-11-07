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Путин в контексте миграционной политики призвал думать об интересах граждан РФ

Ведомости

Непринятия мигрантов не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы России, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики», – отметил президент.

23 сентября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции.

Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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