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Медведев призвал внедрить «цифровой профиль мигранта»

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал внедрить «цифровой профиль мигранта». Соответствующее заявление он сделал на совещании по государственной миграционной политике.

«Среди наших приоритетов – аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы», – сказал он.

Необходимо полностью исключить пребывание в России мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны, сказал Медведев. Он отметил, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать только на период трудовой деятельности. По его словам, необходимо также препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов.

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой.

29 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором, если преступление совершает мигрант без легального статуса в России. Законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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