Медведев призвал внедрить «цифровой профиль мигранта»
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал внедрить «цифровой профиль мигранта». Соответствующее заявление он сделал на совещании по государственной миграционной политике.
«Среди наших приоритетов – аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы», – сказал он.
Необходимо полностью исключить пребывание в России мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны, сказал Медведев. Он отметил, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать только на период трудовой деятельности. По его словам, необходимо также препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов.
В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой.
29 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором, если преступление совершает мигрант без легального статуса в России. Законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах).