Медведев призвал внедрить «цифровой профиль мигранта»

«Среди наших приоритетов – аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы», – сказал он.