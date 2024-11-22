«Форум свободных государств постРоссии» признан террористической организацией
Генпрокуратура признала террористической организацию «Форум свободных государств постРоссии» (признана нежелательной в России) и 172 ее структурных подразделения. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Форум» был создан в форме общественного движения в Польше в 2022 г.
«Она [организация] состоит из 172 структурных подразделений, организованных по национальному и региональному признаку («Балтийская республиканская партия»
По данным ведомства, организацией руководят «так называемые лидеры национал-сепаратистских движений», которые своей задачей видят «разделение Российской Федерации на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран». Утверждается, что для этого «Форум» призывает к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, совершению терактов и диверсий.
Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов ряд организаций фонда в июле этого года.