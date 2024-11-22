«Форум свободных государств постРоссии» признан террористической организацией

Генпрокуратура признала террористической организацию «Форум свободных государств постРоссии» (признана нежелательной в России) и 172 ее структурных подразделения. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Форум» был создан в форме общественного движения в Польше в 2022 г.