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«Форум свободных государств постРоссии» признан террористической организацией

Ведомости

Генпрокуратура признала террористической организацию «Форум свободных государств постРоссии» (признана нежелательной в России) и 172 ее структурных подразделения. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Форум» был создан в форме общественного движения в Польше в 2022 г.

«Она [организация] состоит из 172 структурных подразделений, организованных по национальному и региональному признаку («Балтийская республиканская партия» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), движение «Ингрия» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Конгресс народов Северного Кавказа, Фонд «Свободная Якутия» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ, считается иноагентом), «Дальневосточная конфедерация» и др.)», – пояснили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, организацией руководят «так называемые лидеры национал-сепаратистских движений», которые своей задачей видят «разделение Российской Федерации на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран». Утверждается, что для этого «Форум» призывает к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, совершению терактов и диверсий.

Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов ряд организаций фонда в июле этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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