Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 5 января
Басманный суд Москвы продлил арест журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма до 5 января 2025 г., сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.
Журналистка была задержана сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ 6 мая по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела, по словам адвоката, связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в ее Telegram-канале в 2021 г.
В мае суд заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г. Позже арест был продлен до 6 августа. Последний раз содержание Кеворковой в СИЗО продлили 21 октября – до 6 декабря. Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.
Кеворкова была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.