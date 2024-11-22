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Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 5 января

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма до 5 января 2025 г., сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.

«Продлили до 5 января 2025 г. Мама проведет Новый год в СИЗО», – написал он в Telegram.

Журналистка была задержана сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ 6 мая по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.

Второй эпизод уголовного дела, по словам адвоката, связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в ее Telegram-канале в 2021 г.

В мае суд заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г. Позже арест был продлен до 6 августа. Последний раз содержание Кеворковой в СИЗО продлили 21 октября – до 6 декабря. Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.

Кеворкова была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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