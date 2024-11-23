Песков: речь о проведении в России мобилизации не ведется
В России мобилизация не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал также, что россияне активно заключают контракты с Минобороны и участвуют в военной спецоперации. «Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», – сказал он. Сначала контрактники проходят обучение,в ходе которого их тщательно готовят, добавил представитель Кремля.
С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России была проведена частичная мобилизация. В конце октября 2022 г. Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса, после чего президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
В июне 2024 г. Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации пребывают почти 700 000 военнослужащих. В сентябре Песков заявлял, что в стране не обсуждается объявление новой мобилизации. В Кремле тогда рассказали о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны. Представитель Кремля отметил, что в стране принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.