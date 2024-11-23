Песков: речь о проведении в России мобилизации не ведется

В июне 2024 г. Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации пребывают почти 700 000 военнослужащих. В сентябре Песков заявлял, что в стране не обсуждается объявление новой мобилизации. В Кремле тогда рассказали о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны. Представитель Кремля отметил, что в стране принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.