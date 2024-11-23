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Песков: речь о проведении в России мобилизации не ведется

Ведомости

В России мобилизация не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», – сказал он в интервью «РИА Новости».

Песков рассказал также, что россияне активно заключают контракты с Минобороны и участвуют в военной спецоперации. «Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», – сказал он. Сначала контрактники проходят обучение,в ходе которого их тщательно готовят, добавил представитель Кремля.

С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России была проведена частичная мобилизация. В конце октября 2022 г. Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса, после чего президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

В июне 2024 г. Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации пребывают почти 700 000 военнослужащих. В сентябре Песков заявлял, что в стране не обсуждается объявление новой мобилизации. В Кремле тогда рассказали о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны. Представитель Кремля отметил, что в стране принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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