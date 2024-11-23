Москалькова сообщила о встрече с вывезенными на Украину жителями Курской области
Вывезенные из Курской области на Украину россияне вернулись обратно, жителей региона встретили уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и курский губернатор Алексей Смирнов. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.
«Встретили возвращенных из Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал», – написала она.
22 ноября Москалькова рассказала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину после вторжения украинских сил в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
Гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента РФ, Минобороны, МИДом, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии, говорила омбудсмен. Она отметила роль Международного Комитета Красного Креста, который «откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта».
До возвращения в Курск россияне останавливались в Брянской области, писала позднее Москалькова. В регионе для курян создали все условия для размещения и отдыха, обеспечили людей питанием и оказали им медицинскую и психологическую помощь, уточняла она.