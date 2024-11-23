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Путин подписал закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Закон предполагает введение запрета на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

Под ограничения могут подпасть граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и др.

Закон был принят Госдумой 12 ноября. Согласно пояснительной записке, запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. 

Согласно документу, Конституция РФ говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.

24 июля 2023 г. президент подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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