Путин подписал закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

24 июля 2023 г. президент подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.