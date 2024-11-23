Путин подписал закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Закон предполагает введение запрета на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
Под ограничения могут подпасть граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и др.
Закон был принят Госдумой 12 ноября. Согласно пояснительной записке, запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне.
Согласно документу, Конституция РФ говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.
24 июля 2023 г. президент подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.