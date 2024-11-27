Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минтранс предложил запретить водителям с неснятой судимостью перевозить детей

Ведомости

Минтранс России разработал проект закона о запрете лицам с неснятой или непогашенной судимостью по ряду преступлений работать водителями автобусов, в которых организованно перевозятся дети. В случае утверждения норма может вступить в силу с 1 марта 2026 г.

Изменения об ограничениях на работу предлагается внести в ст. 328.1 Трудового кодекса РФ. Речь идет о лицах с неснятой или непогашенной судимостью либо подвергающихся уголовному преследованию за совершение убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В документах Минтранса приводятся данные Следственного комитета за 2023 г. и январь – сентябрь 2024 г., согласно которым к уголовной ответственности было привлечено шесть лиц, осуществляющих деятельность в сфере организованных перевозок групп детей автобусами. Один из них обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера. По информации Генпрокуратуры, фиксировались и случаи уголовного преследования водителей школьных автобусов в связи с криминальными посягательствами в отношении детей.

В связи с этим Минтранс предлагает ограничить контакты несовершеннолетних с подобными лицами, включая полный запрет на допуск к работе с ними в случае уголовного преследования по фактам преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей.

В случае одобрения проекта и вступления закона в силу водители должны будут до 1 сентября 2026 г. представить работодателю справку об отсутствии судимости и уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. С теми, кто не предоставит такой документ, работодатель должен будет прекратить трудовой договор.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию лицам посещать школы и детские площадки. Мера затронула поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Им запрещено находиться на территориях детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций и детских площадок. Посещать эти территории поднадзорный сможет только в случае сопровождения своего ребенка.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных