Минтранс предложил запретить водителям с неснятой судимостью перевозить детей

В документах Минтранса приводятся данные Следственного комитета за 2023 г. и январь – сентябрь 2024 г., согласно которым к уголовной ответственности было привлечено шесть лиц, осуществляющих деятельность в сфере организованных перевозок групп детей автобусами. Один из них обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера. По информации Генпрокуратуры, фиксировались и случаи уголовного преследования водителей школьных автобусов в связи с криминальными посягательствами в отношении детей.