Минтранс предложил запретить водителям с неснятой судимостью перевозить детей
Минтранс России разработал проект закона о запрете лицам с неснятой или непогашенной судимостью по ряду преступлений работать водителями автобусов, в которых организованно перевозятся дети. В случае утверждения норма может вступить в силу с 1 марта 2026 г.
Изменения об ограничениях на работу предлагается внести в ст. 328.1 Трудового кодекса РФ. Речь идет о лицах с неснятой или непогашенной судимостью либо подвергающихся уголовному преследованию за совершение убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В документах Минтранса приводятся данные Следственного комитета за 2023 г. и январь – сентябрь 2024 г., согласно которым к уголовной ответственности было привлечено шесть лиц, осуществляющих деятельность в сфере организованных перевозок групп детей автобусами. Один из них обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера. По информации Генпрокуратуры, фиксировались и случаи уголовного преследования водителей школьных автобусов в связи с криминальными посягательствами в отношении детей.
В связи с этим Минтранс предлагает ограничить контакты несовершеннолетних с подобными лицами, включая полный запрет на допуск к работе с ними в случае уголовного преследования по фактам преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей.
В случае одобрения проекта и вступления закона в силу водители должны будут до 1 сентября 2026 г. представить работодателю справку об отсутствии судимости и уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. С теми, кто не предоставит такой документ, работодатель должен будет прекратить трудовой договор.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию лицам посещать школы и детские площадки. Мера затронула поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Им запрещено находиться на территориях детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций и детских площадок. Посещать эти территории поднадзорный сможет только в случае сопровождения своего ребенка.