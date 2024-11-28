Минюст предложил возвращать административные дела при ошибках в протоколе

Законопроектом предлагается дать возможность возврата протокола ‎об административном правонарушении и других материалов дела ‎в орган, должностное лицо которого составило протокол, ‎для устранения недостатков. Кроме того, законопроектом вводится возможность возврата материалов дела об административном правонарушении на доработку в случае неправильной квалификации действий (бездействия) лица, привлекаемого к административной ответственности. Такие изменения, по мнению Минюста, позволят исключить формальные препятствия для реализации превентивной функции административной ответственности, а также обеспечат баланс интересов общества и государства.