Минюст предложил возвращать административные дела при ошибках в протоколе
Минюст предложил внести изменения в КоАП в части возврата административных дел и протоколов в составившие их органы в случае, если они были составлены неправильно. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как отмечает ведомство, ранее Конституционный суд (КС) признал не отвечающим нормам основного закона порядок, при котором рассматривающий административное дело судья был обязан прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения, обнаружив отсутствие на протоколе подписи составившего его должностного лица. КС установил временный порядок – вызывать это должностное лицо в судебное заседание, но это решение, как отмечает Минюст, не реализовывает положения КС.
Законопроектом предлагается дать возможность возврата протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностное лицо которого составило протокол, для устранения недостатков. Кроме того, законопроектом вводится возможность возврата материалов дела об административном правонарушении на доработку в случае неправильной квалификации действий (бездействия) лица, привлекаемого к административной ответственности. Такие изменения, по мнению Минюста, позволят исключить формальные препятствия для реализации превентивной функции административной ответственности, а также обеспечат баланс интересов общества и государства.