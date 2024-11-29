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Песков: сотрудники в Кремле не ходят в футболках «Крепкий орешник»

Ведомости

Сотрудники администрации президента РФ не носят на работе футболки с логотипом «Крепкий орешник». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, знает ли президент Владимир Путин о том, что после испытания ракетной системы «Орешник» на маркетплейсах появились футболки с соответствующей символикой и изображением российского лидера, а также на вопрос, носят ли такую одежду сотрудники администрации.

«Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках», – сказал Песков.

Ранее в ноябре США разрешили Украине применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, что официально подтвердил президент РФ Владимир Путин. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, говорил глава государства. Позже президент поручил наладить серийное производство этого оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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