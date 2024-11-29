Песков: сотрудники в Кремле не ходят в футболках «Крепкий орешник»
Сотрудники администрации президента РФ не носят на работе футболки с логотипом «Крепкий орешник». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, знает ли президент Владимир Путин о том, что после испытания ракетной системы «Орешник» на маркетплейсах появились футболки с соответствующей символикой и изображением российского лидера, а также на вопрос, носят ли такую одежду сотрудники администрации.
«Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках», – сказал Песков.
Ранее в ноябре США разрешили Украине применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, что официально подтвердил президент РФ Владимир Путин. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, говорил глава государства. Позже президент поручил наладить серийное производство этого оружия.