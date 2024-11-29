В Минцифры заявили о новых условиях бронирования от армии IT-специалистов
Появившаяся в СМИ информация о скорой отмене IT-специалистам отсрочки от армии не соответствует действительности, однако после 21 марта 2025 г. правила получения брони будут изменены. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры РФ.
«В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. <…> Оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 г. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведем до сведения ИТ-компаний обновленные условия оформления брони», – говорится в сообщении.
В Минцифры уточнили, что в России «были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики». Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников.
На отсрочку могут претендовать россияне до 30 лет, работающие по трудовому договору. У них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В аккредитованной IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва. Действие правил получения отсрочки распространяется и на специалистов со стажем менее 11 месяцев, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.