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В Минцифры заявили о новых условиях бронирования от армии IT-специалистов

Ведомости

Появившаяся в СМИ информация о скорой отмене IT-специалистам отсрочки от армии не соответствует действительности, однако после 21 марта 2025 г. правила получения брони будут изменены. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры РФ.

«В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. <…> Оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 г. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведем до сведения ИТ-компаний обновленные условия оформления брони», – говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что в России «были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики». Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников.

На отсрочку могут претендовать россияне до 30 лет, работающие по трудовому договору. У них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В аккредитованной IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва. Действие правил получения отсрочки распространяется и на специалистов со стажем менее 11 месяцев, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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