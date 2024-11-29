В Минцифры заявили о новых условиях бронирования от армии IT-специалистов

На отсрочку могут претендовать россияне до 30 лет, работающие по трудовому договору. У них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В аккредитованной IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва. Действие правил получения отсрочки распространяется и на специалистов со стажем менее 11 месяцев, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.