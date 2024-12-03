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СК: государству и потерпевшим возмещено свыше 930 млрд рублей с 2011 года

Ведомости

Во время расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок за период с 2011 г. государству и потерпевшим возмещено 903,3 млрд руб. Об этом сообщили в Следственном комитете России по результатам оперативного совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Кроме того, за этот период арестовано имущество обвиняемых на сумму 634 млрд руб. Только в 2024 г. благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111,7 млрд», – говорится в сообщении СК.

Из указанной суммы за текущий год 102 млрд руб. – по преступлениям экономической направленности. Государству возместили почти 87 млрд руб. неуплаченных налогов. При этом в некоторых регионах страны наблюдаются низкие показатели возмещения ущерба, отметили в СК.

В ноябре СК оценил ущерб от атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по России в 60 млрд руб. В 2024 г. выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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