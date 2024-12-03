СК: государству и потерпевшим возмещено свыше 930 млрд рублей с 2011 года
Во время расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок за период с 2011 г. государству и потерпевшим возмещено 903,3 млрд руб. Об этом сообщили в Следственном комитете России по результатам оперативного совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин.
«Кроме того, за этот период арестовано имущество обвиняемых на сумму 634 млрд руб. Только в 2024 г. благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111,7 млрд», – говорится в сообщении СК.
Из указанной суммы за текущий год 102 млрд руб. – по преступлениям экономической направленности. Государству возместили почти 87 млрд руб. неуплаченных налогов. При этом в некоторых регионах страны наблюдаются низкие показатели возмещения ущерба, отметили в СК.
В ноябре СК оценил ущерб от атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по России в 60 млрд руб. В 2024 г. выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.