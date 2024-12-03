СК: государству и потерпевшим возмещено свыше 930 млрд рублей с 2011 года

Во время расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок за период с 2011 г. государству и потерпевшим возмещено 903,3 млрд руб. Об этом сообщили в Следственном комитете России по результатам оперативного совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин.