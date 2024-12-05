Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат воспользоваться обратным билетом
Пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом, такое правило начнет действовать с сентября 2025 г. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Ведомство разработало новый Порядок взимания платы за авиаперевозки. Согласно одному из положений, обратный билет в случае опоздания на рейс будет сохранен за пассажиром.
«Сейчас, если пассажир купил билет “туда-обратно” и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой “опции” не будет», – говорится в сообщении.
Кроме того, документом вводится и другое изменение. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.
В январе Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркивали в министерстве.
С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек, на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних – 72,9 млн, сообщали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.