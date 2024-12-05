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Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат воспользоваться обратным билетом

Ведомости

Пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом, такое правило начнет действовать с сентября 2025 г. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Ведомство разработало новый Порядок взимания платы за авиаперевозки. Согласно одному из положений, обратный билет в случае опоздания на рейс будет сохранен за пассажиром.

«Сейчас, если пассажир купил билет “туда-обратно” и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой “опции” не будет», – говорится в сообщении.

Кроме того, документом вводится и другое изменение. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

В январе Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркивали в министерстве.

С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек, на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних – 72,9 млн, сообщали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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