Число самозанятых в России к декабрю достигло 12 млн человек
Количество граждан, официально зарегистрированных в качестве самозанятых в России, к началу декабря достигло 12 млн человек, говорится на сайте Федеральной налоговой службы.
В ведомстве подчеркнули, что за время действия специального режима налоги от данной категории граждан поступили в размере 219 млрд руб. В свою очередь, суммарные доходы самозанятых за этот год превысили отметку в 5,2 трлн руб.
В ФНС добавили, что средний возраст самозанятого в России в настоящее время составляет 36 лет. При этом самому молодому из них – 14 лет, а наиболее возрастному – 84 г. В то же время половина самозанятых в РФ ранее не разглашала собственные доходы. «50% самозанятых – это новые лица в правовой системе», – заключили в госоргане.
27 ноября «Ведомости» писали о возобновлении вызовов самозанятых на комиссии по зарплатам с 2025 г. Каждый регион имеет среднеотраслевые показатели выплаты зарплат по различным отраслям. На их основе отбираются налогоплательщики, которых вызывают для дачи пояснений. Если работники смогут обоснованно ответить, почему компания выплачивает зарплату ниже МРОТа, вопрос будет снят. В противном случае могут быть инициированы дополнительные проверки со стороны налоговых служб.