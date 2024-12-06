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Число самозанятых в России к декабрю достигло 12 млн человек

Ведомости

Количество граждан, официально зарегистрированных в качестве самозанятых в России, к началу декабря достигло 12 млн человек, говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

В ведомстве подчеркнули, что за время действия специального режима налоги от данной категории граждан поступили в размере 219 млрд руб. В свою очередь, суммарные доходы самозанятых за этот год превысили отметку в 5,2 трлн руб.

В ФНС добавили, что средний возраст самозанятого в России в настоящее время составляет 36 лет. При этом самому молодому из них – 14 лет, а наиболее возрастному – 84 г. В то же время половина самозанятых в РФ ранее не разглашала собственные доходы. «50% самозанятых – это новые лица в правовой системе», – заключили в госоргане.

27 ноября «Ведомости» писали о возобновлении вызовов самозанятых на комиссии по зарплатам с 2025 г. Каждый регион имеет среднеотраслевые показатели выплаты зарплат по различным отраслям. На их основе отбираются налогоплательщики, которых вызывают для дачи пояснений. Если работники смогут обоснованно ответить, почему компания выплачивает зарплату ниже МРОТа, вопрос будет снят. В противном случае могут быть инициированы дополнительные проверки со стороны налоговых служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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