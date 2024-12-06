Число самозанятых в России к декабрю достигло 12 млн человек

В ФНС добавили, что средний возраст самозанятого в России в настоящее время составляет 36 лет. При этом самому молодому из них – 14 лет, а наиболее возрастному – 84 г. В то же время половина самозанятых в РФ ранее не разглашала собственные доходы. «50% самозанятых – это новые лица в правовой системе», – заключили в госоргане.