Суд прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»
Суд прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья» по иску Министерства юстиции России, а также исключил сведения об организации из госреестра юридических лиц.
Заседание по иску Минюста состоялось в Тушинском районном суде, но ответчик на него не явился.
Как сообщили «РИА Новости» 6 ноября, поводом для подачи иска стало то, что организация в течение нескольких лет не предоставляла информацию о своей работе и не реагировала на попытки урегулирования ситуации без обращения в суд.
В июне 1999 г. в Москве был создан Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Эта организация занималась издательской деятельностью, профессиональным обучением и общей врачебной практикой.