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Путин уточнил правила выдачи сертификата о языке для приема в гражданство

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет правила выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, который необходим для приема в гражданство РФ. Документ вступил в силу с 10 декабря.

Изменения вносятся в положение о рассмотрении вопросов гражданства, утвержденное указом президента от 22 ноября 2023 г. Сейчас оно устанавливает, что для приема в гражданство РФ необходимо подать ряд документов, в том числе тот, что подтверждает владение русским языком. Это может быть, например, документ об образовании или сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство.

Новым указом установлено, что сертификат может быть выдан в России или в иностранном государстве, но только госучреждениями, включенными правительством РФ в специальный перечень. Кабмин также наделен полномочиями устанавливать форму и порядок проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства, уровень требования к знаниям по предметам, размер платы за прием экзамена.

Форма сертификата утверждается Министерством науки и высшего образования, а сведения о нем вносятся в федеральный реестр госучреждением, которое его выдало.

6 декабря правительство России установило стоимость экзаменов для получения мигрантами гражданства РФ, вида на жительство и разрешения на работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. Плата за экзамен по русскому языку для получения гражданства России составит 2950 руб., такая же сумма установлена за экзамен по истории России и основам законодательства РФ. Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам придется заплатить за экзамены 5900 руб., а для получения разрешения на работу или патента – 3800 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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