Путин уточнил правила выдачи сертификата о языке для приема в гражданство

Изменения вносятся в положение о рассмотрении вопросов гражданства, утвержденное указом президента от 22 ноября 2023 г. Сейчас оно устанавливает, что для приема в гражданство РФ необходимо подать ряд документов, в том числе тот, что подтверждает владение русским языком. Это может быть, например, документ об образовании или сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство.