Путин уточнил правила выдачи сертификата о языке для приема в гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет правила выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, который необходим для приема в гражданство РФ. Документ вступил в силу с 10 декабря.
Изменения вносятся в положение о рассмотрении вопросов гражданства, утвержденное указом президента от 22 ноября 2023 г. Сейчас оно устанавливает, что для приема в гражданство РФ необходимо подать ряд документов, в том числе тот, что подтверждает владение русским языком. Это может быть, например, документ об образовании или сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство.
Новым указом установлено, что сертификат может быть выдан в России или в иностранном государстве, но только госучреждениями, включенными правительством РФ в специальный перечень. Кабмин также наделен полномочиями устанавливать форму и порядок проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства, уровень требования к знаниям по предметам, размер платы за прием экзамена.
Форма сертификата утверждается Министерством науки и высшего образования, а сведения о нем вносятся в федеральный реестр госучреждением, которое его выдало.
6 декабря правительство России установило стоимость экзаменов для получения мигрантами гражданства РФ, вида на жительство и разрешения на работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. Плата за экзамен по русскому языку для получения гражданства России составит 2950 руб., такая же сумма установлена за экзамен по истории России и основам законодательства РФ. Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам придется заплатить за экзамены 5900 руб., а для получения разрешения на работу или патента – 3800 руб.