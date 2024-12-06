Кабмин установил стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов
Правительство России установило стоимость экзаменов для получения мигрантами гражданства РФ, вида на жительство и разрешения на работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Плата за экзамен по русскому языку для получения гражданства России составит 2950 руб., такая же сумма установлена за экзамен по истории России и основам законодательства РФ. Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам придется заплатить за экзамены 5900 руб., а для получения разрешения на работу или патента – 3800 руб.
В конце ноября глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, которые они совершают в стране. По его словам, за 13 лет следователи отправили более 12 000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории РФ организовано исполнение свыше 13 000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.
В июне «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ писали, что Рособрнадзор начнет следить за случаями, когда мигрант не обладает минимальными знаниями русского языка, но при этом имеет на руках действующий сертификат о сдаче экзамена.
С мая 2024 г. коммерческим организациям в России запретили проводить экзамены для мигрантов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призывал усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.