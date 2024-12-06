Кабмин установил стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов

В конце ноября глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, которые они совершают в стране. По его словам, за 13 лет следователи отправили более 12 000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории РФ организовано исполнение свыше 13 000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.