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Кабмин установил стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов

Ведомости

Правительство России установило стоимость экзаменов для получения мигрантами гражданства РФ, вида на жительство и разрешения на работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Плата за экзамен по русскому языку для получения гражданства России составит 2950 руб., такая же сумма установлена за экзамен по истории России и основам законодательства РФ. Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцам придется заплатить за экзамены 5900 руб., а для получения разрешения на работу или патента – 3800 руб.

В конце ноября глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, которые они совершают в стране. По его словам, за 13 лет следователи отправили более 12 000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории РФ организовано исполнение свыше 13 000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.

В июне «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ писали, что Рособрнадзор начнет следить за случаями, когда мигрант не обладает минимальными знаниями русского языка, но при этом имеет на руках действующий сертификат о сдаче экзамена.

С мая 2024 г. коммерческим организациям в России запретили проводить экзамены для мигрантов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призывал усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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