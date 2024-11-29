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Бастрыкин призвал усилить контроль за въездом мигрантов из-за роста преступности

Ведомости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на лекции в Дипломатической академии МИД России предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, совершаемых ими в стране, передает СКР в своем Telegram-канале.

«Это сложная проблема, она должна решаться комплексно, как путем принятия мер правоохранительными органами, так и на международном уровне», – подчеркнул он.

Кроме того, Бастрыкин отметил, что следователи за 13 лет работы отправили более 12000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории России организовано исполнение свыше 13000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.

«Вместе с тем, Бастрыкин констатировал, что с началом спецоперации иностранные правоохранители стали все чаще отказываться от исполнения российских запросов», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди таких стран Латвийская, Литовская и Эстонская республики, «которыми приняты решения денонсировать двусторонние договоры с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

28 июня «Ведомости» писали о выступлении Бастрыкина на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума по поводу ужесточения миграционной политики. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого». Обеспокоенность председателя СКР вызвана в первую очередь жалобами граждан, а также статистическими данными за прошедший год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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