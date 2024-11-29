Бастрыкин призвал усилить контроль за въездом мигрантов из-за роста преступности
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на лекции в Дипломатической академии МИД России предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, совершаемых ими в стране, передает СКР в своем Telegram-канале.
«Это сложная проблема, она должна решаться комплексно, как путем принятия мер правоохранительными органами, так и на международном уровне», – подчеркнул он.
Кроме того, Бастрыкин отметил, что следователи за 13 лет работы отправили более 12000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории России организовано исполнение свыше 13000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.
«Вместе с тем, Бастрыкин констатировал, что с началом спецоперации иностранные правоохранители стали все чаще отказываться от исполнения российских запросов», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди таких стран Латвийская, Литовская и Эстонская республики, «которыми приняты решения денонсировать двусторонние договоры с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».
28 июня «Ведомости» писали о выступлении Бастрыкина на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума по поводу ужесточения миграционной политики. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого». Обеспокоенность председателя СКР вызвана в первую очередь жалобами граждан, а также статистическими данными за прошедший год.