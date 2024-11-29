Бастрыкин призвал усилить контроль за въездом мигрантов из-за роста преступности

Кроме того, Бастрыкин отметил, что следователи за 13 лет работы отправили более 12000 запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства, а на территории России организовано исполнение свыше 13000 ходатайств от органов, поступивших из-за рубежа.