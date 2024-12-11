В России начался суд над семерыми вторгшимися в Курскую область военными ВСУ

22 октября Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России сообщило о задержании и аресте семерых военнослужащих ВСУ, задержанных в Курской области. По данным следствия, в начале августа 2024 г. вооруженные фигуранты незаконно пересекли госграницу. В Кореневском районе Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.