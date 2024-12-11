В России начался суд над семерыми вторгшимися в Курскую область военными ВСУ
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против семерых военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело рассматривается в закрытом режиме. Речь идет о военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Анатолии Волошине, Владимире Аршулике, Сергее Караеве, Александре Дойчуке, Зиновии Сигериче, Андриане Кульбабе и Олеге Вовке. Украинские военные обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц, повлекшего наступление тяжких последствий).
Все подсудимые являются гражданами Украины, сообщил судья. По данным ТАСС, дело будет слушаться в выездном заседании Вторым Западным окружным военным судом. Арест подсудимых продлили еще на шесть месяцев в ходе предварительных слушаний.
22 октября Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России сообщило о задержании и аресте семерых военнослужащих ВСУ, задержанных в Курской области. По данным следствия, в начале августа 2024 г. вооруженные фигуранты незаконно пересекли госграницу. В Кореневском районе Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.