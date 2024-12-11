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В России начался суд над семерыми вторгшимися в Курскую область военными ВСУ

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против семерых военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело рассматривается в закрытом режиме. Речь идет о военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Анатолии Волошине, Владимире Аршулике, Сергее Караеве, Александре Дойчуке, Зиновии Сигериче, Андриане Кульбабе и Олеге Вовке. Украинские военные обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц, повлекшего наступление тяжких последствий).

Все подсудимые являются гражданами Украины, сообщил судья. По данным ТАСС, дело будет слушаться в выездном заседании Вторым Западным окружным военным судом. Арест подсудимых продлили еще на шесть месяцев в ходе предварительных слушаний.

22 октября Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России сообщило о задержании и аресте семерых военнослужащих ВСУ, задержанных в Курской области. По данным следствия, в начале августа 2024 г. вооруженные фигуранты незаконно пересекли госграницу. В Кореневском районе Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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