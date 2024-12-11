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Суд заочно арестовал экоактивистку Чирикову по делу о распространении фейков

Ведомости

Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Чирикову арестовали по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Возбуждено это дело было в июле. По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором содержится фейковая информация о действиях ВС РФ в зоне спецоперации.

Кроме того, в отношении активистки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она объявлена в федеральный розыск.

2 ноября в отношении Чириковой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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