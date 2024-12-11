Суд заочно арестовал экоактивистку Чирикову по делу о распространении фейков

2 ноября в отношении Чириковой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.