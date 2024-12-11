Суд заочно арестовал экоактивистку Чирикову по делу о распространении фейков
Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Чирикову арестовали по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Возбуждено это дело было в июле. По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором содержится фейковая информация о действиях ВС РФ в зоне спецоперации.
Кроме того, в отношении активистки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она объявлена в федеральный розыск.
2 ноября в отношении Чириковой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.