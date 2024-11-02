Против экоактивистки Чириковой возбуждено дело об оправдании терроризма
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило в отношении экоактивистки Евгении Чириковой
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Следователи заочно предъявили обвинение экоактивистке.
По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. В ближайшее время активистка будет объявлена в международный розыск.
16 июля в отношении экоактивистки возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, Чирикова разместила видеоролик, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, в отношении активистки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она объявлена в федеральный розыск.