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Против экоактивистки Чириковой возбуждено дело об оправдании терроризма

Ведомости

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило в отношении экоактивистки Евгении Чириковой (считается в России иноагентом) новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telagram-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Следователи заочно предъявили обвинение экоактивистке.

По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. В ближайшее время активистка будет объявлена в международный розыск.

16 июля в отношении экоактивистки возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, Чирикова разместила видеоролик, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, в отношении активистки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она объявлена в федеральный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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