Против экоактивистки Чириковой возбуждено дело об оправдании терроризма

По данным следствия, не позднее 8 августа 2023 г. Чирикова приняла участие в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. В ближайшее время активистка будет объявлена в международный розыск.