В аэропорте «Внуково» ввели электронные посадочные талоны на всех рейсах
Московский аэропорт «Внуково» внедрил возможность использовать электронные посадочные талоны как на внутренних, так и на международных рейсах. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Электронный талон будет выдаваться пассажиру при онлайн-регистрации на рейс на указанную при покупке билетов электронную почту. Он ничем не будет отличаться от бумажных посадочных талонов.
Электронные посадочные талоны стали доступны после внедрения информационной системы, состоящей из электронной базы данных и специализированного оборудования для сканирования штрихового кода с экранов мобильных устройств.
В случае если у пассажира не будет доступа к электронному талону в аэропорте, его можно будет распечатать на стойке регистрации или с помощью специальных устройств reprint.
При этом бумажная версия талонов не отменяется, при удобстве клиенты могут ей воспользоваться.