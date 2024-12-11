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В аэропорте «Внуково» ввели электронные посадочные талоны на всех рейсах

Ведомости

Московский аэропорт «Внуково» внедрил возможность использовать электронные посадочные талоны как на внутренних, так и на международных рейсах. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Электронный талон будет выдаваться пассажиру при онлайн-регистрации на рейс на указанную при покупке билетов электронную почту. Он ничем не будет отличаться от бумажных посадочных талонов.

Электронные посадочные талоны стали доступны после внедрения информационной системы, состоящей из электронной базы данных и специализированного оборудования для сканирования штрихового кода с экранов мобильных устройств.

В случае если у пассажира не будет доступа к электронному талону в аэропорте, его можно будет распечатать на стойке регистрации или с помощью специальных устройств reprint.

При этом бумажная версия талонов не отменяется, при удобстве клиенты могут ей воспользоваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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