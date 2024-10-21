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Аэропорты предлагают разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Это упростит процесс оформления перевозочных документов для тех, кто регистрируется онлайн
Денис Ильюшенков
Денис Кузнецов
Руководители аэропортов считают, что нужно освободить работников от механического труда/ Артем Геодакян / ТАСС

Международная ассоциация аэропортов (МАА) предлагает нормативно закрепить возможность для авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Об этом говорится в письме ассоциации на имя министра транспорта Романа Старовойта от 4 октября (есть у «Ведомостей»), в Минтрансе подтвердили его получение.

МАА указывает, что для этого нужно внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Они регламентированы приказом Минтранса № 82 от 28 июня 2007 г. Проект приказа с соответствующими изменениями прилагается к письму ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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