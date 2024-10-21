Аэропорты предлагают разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

МАА указывает, что для этого нужно внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Они регламентированы приказом Минтранса № 82 от 28 июня 2007 г. Проект приказа с соответствующими изменениями прилагается к письму ассоциации.