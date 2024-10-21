Аэропорты предлагают разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Аэропорты предлагают разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багажЭто упростит процесс оформления перевозочных документов для тех, кто регистрируется онлайн
Международная ассоциация аэропортов (МАА) предлагает нормативно закрепить возможность для авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Об этом говорится в письме ассоциации на имя министра транспорта Романа Старовойта от 4 октября (есть у «Ведомостей»), в Минтрансе подтвердили его получение.
МАА указывает, что для этого нужно внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Они регламентированы приказом Минтранса № 82 от 28 июня 2007 г. Проект приказа с соответствующими изменениями прилагается к письму ассоциации.
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