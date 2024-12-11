Первый турнир по слепому футболу среди стран БРИКС+ пройдет в Москве

В марте 2022 г. российскую сборную по слепому футболу отстранили от участия в ключевых международных соревнованиях, включая чемпионат Европы и отборочные этапы на Паралимпиаду-2024. Это лишило спортсменов возможности выступать на крупных соревнованиях до 2027 г. Инициированный Россией турнир БРИКС+ станет важным шагом к созданию собственных международных соревнований для паралимпийцев и обеспечит площадку для профессионального взаимодействия с командами из других стран на высоком уровне, считают организаторы.