Первый турнир по слепому футболу среди стран БРИКС+ пройдет в Москве
С 16 по 21 декабря 2024 г. в Москве состоится первый международный товарищеский турнир по слепому футболу среди профессиональных команд стран БРИКС+. Участие примут восемь команд из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Турции, ЮАР и других стран.
Турнир организован Федерацией слепых футболистов РФ при поддержке МИД России и экспертного совета по вопросам БРИКС.
Игры пройдут с 18 по 20 декабря в специальном манеже с мягкими бортами. Соревнования проводятся по уникальным правилам – на поле используются звенящий мяч и непроницаемые маски для игроков. Турнир станет площадкой для популяризации слепого футбола и социализации спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Программа мероприятия охватывает игры, тренировки, адаптацию участников и деловые встречи. На полях турнира планируется подписание меморандума о регулярных международных соревнованиях и тренировочных лагерях. Также состоится пресс-конференция в МИА «Россия сегодня».
В марте 2022 г. российскую сборную по слепому футболу отстранили от участия в ключевых международных соревнованиях, включая чемпионат Европы и отборочные этапы на Паралимпиаду-2024. Это лишило спортсменов возможности выступать на крупных соревнованиях до 2027 г. Инициированный Россией турнир БРИКС+ станет важным шагом к созданию собственных международных соревнований для паралимпийцев и обеспечит площадку для профессионального взаимодействия с командами из других стран на высоком уровне, считают организаторы.