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Первый турнир по слепому футболу среди стран БРИКС+ пройдет в Москве

Ведомости

С 16 по 21 декабря 2024 г. в Москве состоится первый международный товарищеский турнир по слепому футболу среди профессиональных команд стран БРИКС+. Участие примут восемь команд из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Турции, ЮАР и других стран.

Турнир организован Федерацией слепых футболистов РФ при поддержке МИД России и экспертного совета по вопросам БРИКС.

Игры пройдут с 18 по 20 декабря в специальном манеже с мягкими бортами. Соревнования проводятся по уникальным правилам – на поле используются звенящий мяч и непроницаемые маски для игроков. Турнир станет площадкой для популяризации слепого футбола и социализации спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Программа мероприятия охватывает игры, тренировки, адаптацию участников и деловые встречи. На полях турнира планируется подписание меморандума о регулярных международных соревнованиях и тренировочных лагерях. Также состоится пресс-конференция в МИА «Россия сегодня».

В марте 2022 г. российскую сборную по слепому футболу отстранили от участия в ключевых международных соревнованиях, включая чемпионат Европы и отборочные этапы на Паралимпиаду-2024. Это лишило спортсменов возможности выступать на крупных соревнованиях до 2027 г. Инициированный Россией турнир БРИКС+ станет важным шагом к созданию собственных международных соревнований для паралимпийцев и обеспечит площадку для профессионального взаимодействия с командами из других стран на высоком уровне, считают организаторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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