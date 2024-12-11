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Суд признал экс-помощника главы ВОГ Лебедева виновным в мошенничестве

Ведомости

Пресненский суд Москвы признал экс-помощника исполняющего обязанности президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Бориса Лебедева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Лебедеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего, но пресс-служба не сообщила, кем он является и другие подробности дела.

В октябре Мещанский суд Москвы продлил арест руководителей ВОГ, в том числе президента Станислава Иванова, которые обвиняются в мошенничестве и растрате. Под арестом до 7 января 2025 г. останутся Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ Михаил Брагин, а также бывший вице-президент общества Вадим Иванченко.

Информация о задержании руководителей ВОГ, в том числе бывших сотрудников, появилась на сайте общества 20 февраля. По версии следствия, фигуранты совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости недвижимого имущества, которое находилось в собственности ВОГ, причинив организации значительный ущерб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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