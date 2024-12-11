Суд признал экс-помощника главы ВОГ Лебедева виновным в мошенничестве
Пресненский суд Москвы признал экс-помощника исполняющего обязанности президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Бориса Лебедева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Лебедеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего, но пресс-служба не сообщила, кем он является и другие подробности дела.
В октябре Мещанский суд Москвы продлил арест руководителей ВОГ, в том числе президента Станислава Иванова, которые обвиняются в мошенничестве и растрате. Под арестом до 7 января 2025 г. останутся Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ Михаил Брагин, а также бывший вице-президент общества Вадим Иванченко.
Информация о задержании руководителей ВОГ, в том числе бывших сотрудников, появилась на сайте общества 20 февраля. По версии следствия, фигуранты совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости недвижимого имущества, которое находилось в собственности ВОГ, причинив организации значительный ущерб.