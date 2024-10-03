Суд продлил арест руководителей Всероссийского общества глухих до 7 января
Мещанский суд Москвы продлил арест руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе президента Станислава Иванова, которые обвиняются в мошенничестве и растрате. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Мера пресечения продлена Иванову, первому вице-президенту ВОГ Евгению Безрукову, вице-президенту Венере Гаулстон, помощнику президента ВОГ Михаилу Брагину, а также бывшему вице-президенту общества Вадиму Иванченко. Они пробудут под арестом до 7 января 2025 г.
Информация о задержании руководителей ВОГ, в том числе бывших сотрудников, появилась на сайте общества 20 февраля. По версии следствия, Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ВОГ, причинив организации значительный ущерб. Фигурантам вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В апреле в Telegram-канале «МВД Медиа» сообщалось, что ущерб от хищения имущества ВОГ составил более 200 млн руб. В частности, растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. В МВД также уточнили, что одним из обвиняемых по делу является экс-президент ВОГ Валерий Рухледев, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.