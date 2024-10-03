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Суд продлил арест руководителей Всероссийского общества глухих до 7 января

Ведомости

Мещанский суд Москвы продлил арест руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе президента Станислава Иванова, которые обвиняются в мошенничестве и растрате. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения продлена Иванову, первому вице-президенту ВОГ Евгению Безрукову, вице-президенту Венере Гаулстон, помощнику президента ВОГ Михаилу Брагину, а также бывшему вице-президенту общества Вадиму Иванченко. Они пробудут под арестом до 7 января 2025 г.

Информация о задержании руководителей ВОГ, в том числе бывших сотрудников, появилась на сайте общества 20 февраля. По версии следствия, Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ВОГ, причинив организации значительный ущерб. Фигурантам вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В апреле в Telegram-канале «МВД Медиа» сообщалось, что ущерб от хищения имущества ВОГ составил более 200 млн руб. В частности, растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. В МВД также уточнили, что одним из обвиняемых по делу является экс-президент ВОГ Валерий Рухледев, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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