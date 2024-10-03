Суд продлил арест руководителей Всероссийского общества глухих до 7 января

В апреле в Telegram-канале «МВД Медиа» сообщалось, что ущерб от хищения имущества ВОГ составил более 200 млн руб. В частности, растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. В МВД также уточнили, что одним из обвиняемых по делу является экс-президент ВОГ Валерий Рухледев, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.