МВД: ущерб от махинаций во Всероссийском обществе глухих превысил 200 млн рублей

По данным следствия, с 2015 по 2019 г. действующий президент ВОГ Станислав Иванов, а также двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники ВОГ заключили сделки по отчуждению недвижимости организации по заниженной стоимости. В МВД уточнили, что одним из обвиняемых по делу является экс-президент ВОГ Валерий Рухледев, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.