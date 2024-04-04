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МВД: ущерб от махинаций во Всероссийском обществе глухих превысил 200 млн рублей

Ведомости

Ущерб от хищения имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) составил более 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в Республике Татарстан, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 млн руб.», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2015 по 2019 г. действующий президент ВОГ Станислав Иванов, а также двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники ВОГ заключили сделки по отчуждению недвижимости организации по заниженной стоимости. В МВД уточнили, что одним из обвиняемых по делу является экс-президент ВОГ Валерий Рухледев, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

Следствие продолжает предварительное расследование уголовного дела, уточнили в МВД. Уголовное дело возбуждено по ч. 4, ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). В домах и офисах в Москве, Казани, Новосибирске, Твери, Омске и Калининграде прошли обыски. В МВД отметили, что на период расследования на имущество ВОГ наложен арест.

Руководство центрального аппарата ВОГ было задержано утром 20 февраля по решению следственного департамента МВД России. По данным газеты «Коммерсантъ», поводом стала продажа по заниженной стоимости зданий ВОГ в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

На следующий день Мещанский районный суд Москвы арестовал до 8 апреля президента ВОГ Станислава Иванова, главу новосибирского отделения Михаила Брагина и других руководителей организации. Им предъявлены обвинения в растрате (ч. 4, ст. 160 УК РФ). Руководству ВОГ грозит до десяти лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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