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Госдума одобрила увеличение штрафов за превышение скорости на 50% с 2025 года

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает штрафы за превышение скорости на дорогах на 50% со следующего года. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно тексту документа, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет с 500 до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч предлагается увеличить с диапазона 1000–1500 руб. до диапазона 2000–2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. (вместо нынешних 2000–2500 руб.).

18 ноября «Ведомости» писали о возможности роста штрафов с 1 января за нарушение ряда правил дорожного движения. 28 ноября глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение ПДД. Он отмечал, что корректировки могут быть приняты до конца 2024 г.

Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко рассказал «Ведомостям», что за девять месяцев текущего года в авариях погибли 11 500 человек, а количество ДТП за этот период превысило 100 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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