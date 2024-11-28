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Госдума может принять поправки о росте штрафов за нарушение ПДД до конца года

Ведомости

Поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение ПДД, поступили в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Насколько я знаю, уже внесло правительство», – сказал он, отметив, что корректировки могут быть приняты до конца года.

18 ноября «Ведомости» писали о возможности роста штрафов с 1 января за нарушение ряда правил дорожного движения. Так, за нарушение правил применения ремней безопасности штраф предлагается поднять с 1000 до 1500 руб. (ст. 12.6 КоАП). За управление в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление автомобилем без подтверждающих документов – с 30 000 до 45 000 руб., аналогичные штрафы могут быть введены за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП).

Кроме того, в планах изменение вилки штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. – до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАП). Предложено также повысить штрафы за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и движения крупногабаритного ТС. Кроме того, возможно уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%, однако срок льготного платежа будет увеличен с 20 до 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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