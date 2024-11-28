Госдума может принять поправки о росте штрафов за нарушение ПДД до конца года

Кроме того, в планах изменение вилки штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. – до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАП). Предложено также повысить штрафы за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и движения крупногабаритного ТС. Кроме того, возможно уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%, однако срок льготного платежа будет увеличен с 20 до 30 дней.