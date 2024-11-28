Госдума может принять поправки о росте штрафов за нарушение ПДД до конца года
Поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение ПДД, поступили в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
«Насколько я знаю, уже внесло правительство», – сказал он, отметив, что корректировки могут быть приняты до конца года.
18 ноября «Ведомости» писали о возможности роста штрафов с 1 января за нарушение ряда правил дорожного движения. Так, за нарушение правил применения ремней безопасности штраф предлагается поднять с 1000 до 1500 руб. (ст. 12.6 КоАП). За управление в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление автомобилем без подтверждающих документов – с 30 000 до 45 000 руб., аналогичные штрафы могут быть введены за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП).
Кроме того, в планах изменение вилки штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. – до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАП). Предложено также повысить штрафы за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и движения крупногабаритного ТС. Кроме того, возможно уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%, однако срок льготного платежа будет увеличен с 20 до 30 дней.