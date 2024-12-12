«Репортеры без границ»: 54 журналиста были убиты в мире в 2024 году
С начала текущего года при исполнении обязанностей были убиты 54 журналиста в 17 странах мира. Об этом сообщается в докладе о насилии в отношении журналистов организации «Репортеры без границ».
По данным организации, 31 журналист был убит в зонах военных конфликтов, что является пятилетним максимумом. Самым опасным регионом для работников СМИ называется сектор Газа, в 2024 г. там погибли 16 журналистов. С обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года в анклаве были убиты более 145 журналистов.
В качестве заложников в этом году удерживаются 55 журналистов, из них 38 находятся в Сирии. За 2024 г. количество журналистов, которые считаются пропавшими без вести, выросло на четыре, составив 95 человек. Число журналистов, заключенных в тюрьмы, достигло 550 человек (+7,2%).
По данным руководства Газы на август, минимум 169 журналистов и работников СМИ погибли в анклаве с обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. В секторе Газа возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль и призвали международное сообщество привлечь власти страны к ответственности за «продолжающиеся преступления».
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 700 человек.