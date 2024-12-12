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«Репортеры без границ»: 54 журналиста были убиты в мире в 2024 году

Ведомости

С начала текущего года при исполнении обязанностей были убиты 54 журналиста в 17 странах мира. Об этом сообщается в докладе о насилии в отношении журналистов организации «Репортеры без границ».

По данным организации, 31 журналист был убит в зонах военных конфликтов, что является пятилетним максимумом. Самым опасным регионом для работников СМИ называется сектор Газа, в 2024 г. там погибли 16 журналистов. С обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года в анклаве были убиты более 145 журналистов.

В качестве заложников в этом году удерживаются 55 журналистов, из них 38 находятся в Сирии. За 2024 г. количество журналистов, которые считаются пропавшими без вести, выросло на четыре, составив 95 человек. Число журналистов, заключенных в тюрьмы, достигло 550 человек (+7,2%).

По данным руководства Газы на август, минимум 169 журналистов и работников СМИ погибли в анклаве с обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. В секторе Газа возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль и призвали международное сообщество привлечь власти страны к ответственности за «продолжающиеся преступления».

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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