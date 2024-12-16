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«Билайн»: доля звонков с подменных номеров снизилась до 1%

Ведомости

Полтора года назад каждый третий мошеннический вызов происходил с использованием подмены номера. На данный момент такие вызовы составляют меньше 1%. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов «Билайна» Петр Алферов в рамках круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного мошенничеству в соцсетях и мессенджерах.

По словам Алферова, с июня 2024 г. операторы начали маркировать возможные мошеннические и спамерские вызовы. На текущий момент количество маркируемых вызовов достигает примерно 13 млн звонков в день. Все это изменило вектор мошеннических атак – они переместились в мессенджеры.

«Порядка 80% успешных звонков, успешных атак происходит именно в мессенджерах», – пояснил представитель «Билайна».

Алферов рассказал, что многие банки реализовали специальную систему, которая позволяет защитить абонентов от мошеннических звонков мессенджера. Однако эту систему нужно активировать на уровне смартфона самим пользователем. Банки и операторы стараются рекламировать эту систему, но ее использование довольно низкое – абоненты обращаются к возможностям защиты только после того, как уже произошло какое-то преступление.

В планах «Билайна» на 2025 г. – развитие системы защиты в мессенджерах. Также в 2025 г. в России ожидаются нововведения по борьбе с серыми сим-картами. С начала года иностранцы будут ограничены в получении сим-карт 20 штуками, россияне будут ограничены с 1 апреля. Также будет изменен принцип активации сим-карт: сим-карты будут вначале проходить все проверки персональных данных, а после этого активироваться.

2 августа Минцифры сообщило, что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства. По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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