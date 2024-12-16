«Билайн»: доля звонков с подменных номеров снизилась до 1%

В планах «Билайна» на 2025 г. – развитие системы защиты в мессенджерах. Также в 2025 г. в России ожидаются нововведения по борьбе с серыми сим-картами. С начала года иностранцы будут ограничены в получении сим-карт 20 штуками, россияне будут ограничены с 1 апреля. Также будет изменен принцип активации сим-карт: сим-карты будут вначале проходить все проверки персональных данных, а после этого активироваться.