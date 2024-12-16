«Билайн»: доля звонков с подменных номеров снизилась до 1%
Полтора года назад каждый третий мошеннический вызов происходил с использованием подмены номера. На данный момент такие вызовы составляют меньше 1%. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов «Билайна» Петр Алферов в рамках круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного мошенничеству в соцсетях и мессенджерах.
По словам Алферова, с июня 2024 г. операторы начали маркировать возможные мошеннические и спамерские вызовы. На текущий момент количество маркируемых вызовов достигает примерно 13 млн звонков в день. Все это изменило вектор мошеннических атак – они переместились в мессенджеры.
«Порядка 80% успешных звонков, успешных атак происходит именно в мессенджерах», – пояснил представитель «Билайна».
Алферов рассказал, что многие банки реализовали специальную систему, которая позволяет защитить абонентов от мошеннических звонков мессенджера. Однако эту систему нужно активировать на уровне смартфона самим пользователем. Банки и операторы стараются рекламировать эту систему, но ее использование довольно низкое – абоненты обращаются к возможностям защиты только после того, как уже произошло какое-то преступление.
В планах «Билайна» на 2025 г. – развитие системы защиты в мессенджерах. Также в 2025 г. в России ожидаются нововведения по борьбе с серыми сим-картами. С начала года иностранцы будут ограничены в получении сим-карт 20 штуками, россияне будут ограничены с 1 апреля. Также будет изменен принцип активации сим-карт: сим-карты будут вначале проходить все проверки персональных данных, а после этого активироваться.
2 августа Минцифры сообщило, что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства. По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.