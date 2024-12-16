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Картина Репина в защитной капсуле вернулась в Третьяковскую галерею

Ведомости

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Теперь полотно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле. Специалисты-реставраторы не только восполнили потери после нападения вандала в 2018 г., но и открыли утраченные со временем цвета.

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Он заявил, что сделал это из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. В 2018 г. размер ущерба оценили в 30 млн руб., а стоимость самой картины – в 730 млн руб. Подпорину назначили 2,5 года колонии общего режима. Реставрация полотна началась в 2019 г.

Первый раз картина была повреждена в 1913 г. – 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес три удара ножом по полотну. В реставрации картины участвовал сам Репин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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