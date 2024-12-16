Картина Репина в защитной капсуле вернулась в Третьяковскую галерею

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Он заявил, что сделал это из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. В 2018 г. размер ущерба оценили в 30 млн руб., а стоимость самой картины – в 730 млн руб. Подпорину назначили 2,5 года колонии общего режима. Реставрация полотна началась в 2019 г.