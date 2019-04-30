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Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, передает «Интерфакс».

Подпорина признали виновным по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов). Обвинение просило назначить ему три года лишения свободы, а защита – переквалифицировать его действия по более мягкому составу и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Подпорин 25 мая 2018 г. разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и повредил полотно. Он заявил, что сделал это из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

Пресс-служба Третьяковской галереи уточняла, что картине были нанесены серьезные повреждения. Ущерб составляет не менее 30 млн руб., говорил ранее представитель прокуратуры. Расходы по реставрации картины взял на себя Сбербанк.