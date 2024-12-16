Комиссия Госдумы не нашла нарушений в заявлении Ильтякова о родах

17 ноября Ильтяков выступил против абортов в интервью Ura.ru. «Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – заявил депутат. Позже он пояснил «Подъему», что подразумевал под «рожалкой» матку и яйцеклетки и заметил: «Кто-то считает, что в грубой форме? Ну, чтоб доходило получше».