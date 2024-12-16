Комиссия Госдумы не нашла нарушений в заявлении Ильтякова о родах
Комиссия по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой («Новые люди») о призыве депутата от Курганской области Александра Ильтякова («Единая Россия») к женщинам рожать, «пока рожалка работает», и посчитала, что они не несут оскорбительного или негативного подтекста. Об этом сообщила Горячева в своем Telegram-канале.
По утверждению комиссии, такие заявления являются «просторечными изречениями».
«Конечно, я не согласна с этим выводом. Но вся эта история показала гораздо более важную вещь – общество перестает молча терпеть такие заявления», – подчеркнула депутат.
Горячева выразила надежду, что такие эпизоды не будут забыты и отразятся на результатах будущего голосования.
17 ноября Ильтяков выступил против абортов в интервью Ura.ru. «Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – заявил депутат. Позже он пояснил «Подъему», что подразумевал под «рожалкой» матку и яйцеклетки и заметил: «Кто-то считает, что в грубой форме? Ну, чтоб доходило получше».
В 2024 г. Курганская область приняла административную ответственность за склонение к абортам. Административные штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности составляют от 5000 до 200 000 руб. в зависимости от характера лица, совершающего нарушение. Запрет был введен как часть масштабной кампании по повышению рождаемости.