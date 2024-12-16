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Комиссия Госдумы не нашла нарушений в заявлении Ильтякова о родах

Ведомости

Комиссия по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой («Новые люди») о призыве депутата от Курганской области Александра Ильтякова («Единая Россия») к женщинам рожать, «пока рожалка работает», и посчитала, что они не несут оскорбительного или негативного подтекста. Об этом сообщила Горячева в своем Telegram-канале.

По утверждению комиссии, такие заявления являются «просторечными изречениями».

«Конечно, я не согласна с этим выводом. Но вся эта история показала гораздо более важную вещь – общество перестает молча терпеть такие заявления», – подчеркнула депутат.

Горячева выразила надежду, что такие эпизоды не будут забыты и отразятся на результатах будущего голосования.

17 ноября Ильтяков выступил против абортов в интервью Ura.ru. «Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – заявил депутат. Позже он пояснил «Подъему», что подразумевал под «рожалкой» матку и яйцеклетки и заметил: «Кто-то считает, что в грубой форме? Ну, чтоб доходило получше».

В 2024 г. Курганская область приняла административную ответственность за склонение к абортам. Административные штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности составляют от 5000 до 200 000 руб. в зависимости от характера лица, совершающего нарушение. Запрет был введен как часть масштабной кампании по повышению рождаемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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