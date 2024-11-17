Депутат Госдумы призвал женщин рожать детей, «пока рожалка работает»
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков обозначил свое отношение к абортам, призвав женщин рожать детей, пока «рожалка» работает.
«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – заявил он в разговоре с URA.RU.
Парламентарий также указал на необходимость «прививать духовные скрепы» детям с детского сада, поскольку они являются «завтрашним народом».
Сенатор Сергей Муратов, с которым также поговорил корреспондент издания, указал на сложность вмешательства государства в вопрос абортов. Он отметил, что бывают разные жизненные ситуации и женщина может сделать аборт в случае изнасилования, также могут быть проблемы со здоровьем матери и ребенка. Осуждать женщину в таком случае «точно не надо», но перед принятием решения об аборте можно обратиться к помощи близких или «поговорить со священником», добавил сенатор.
Регионы России в последнее время обсуждают инициативы по запрету на склонение женщин к абортам. В частности, законопроект об этом в ноябре внес в Тюменскую облдуму глава фракции ЛДПР Глеб Трубин.
25 декабря 2023 г. заксобрание Псковской области приняло закон, который вводит административное наказание за склонение женщин к абортам. Подобные штрафы также действуют в Мордовии, Вологодской, Тверской, Курской, Калининградской и Новгородской областях. Позднее похожие меры приняли власти Приморья, Забайкальского края и Орловской области.