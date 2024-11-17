Депутат Госдумы призвал женщин рожать детей, «пока рожалка работает»

Сенатор Сергей Муратов, с которым также поговорил корреспондент издания, указал на сложность вмешательства государства в вопрос абортов. Он отметил, что бывают разные жизненные ситуации и женщина может сделать аборт в случае изнасилования, также могут быть проблемы со здоровьем матери и ребенка. Осуждать женщину в таком случае «точно не надо», но перед принятием решения об аборте можно обратиться к помощи близких или «поговорить со священником», добавил сенатор.