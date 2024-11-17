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Депутат Госдумы призвал женщин рожать детей, «пока рожалка работает»

Ведомости

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков обозначил свое отношение к абортам, призвав женщин рожать детей, пока «рожалка» работает.

«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», – заявил он в разговоре с URA.RU.

Парламентарий также указал на необходимость «прививать духовные скрепы» детям с детского сада, поскольку они являются «завтрашним народом».

Сенатор Сергей Муратов, с которым также поговорил корреспондент издания, указал на сложность вмешательства государства в вопрос абортов. Он отметил, что бывают разные жизненные ситуации и женщина может сделать аборт в случае изнасилования, также могут быть проблемы со здоровьем матери и ребенка. Осуждать женщину в таком случае «точно не надо», но перед принятием решения об аборте можно обратиться к помощи близких или «поговорить со священником», добавил сенатор.

Регионы России в последнее время обсуждают инициативы по запрету на склонение женщин к абортам. В частности, законопроект об этом в ноябре внес в Тюменскую облдуму глава фракции ЛДПР Глеб Трубин.

25 декабря 2023 г. заксобрание Псковской области приняло закон, который вводит административное наказание за склонение женщин к абортам. Подобные штрафы также действуют в Мордовии, Вологодской, Тверской, Курской, Калининградской и Новгородской областях. Позднее похожие меры приняли власти Приморья, Забайкальского края и Орловской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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