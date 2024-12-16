Синоптики: снегопад и сильный ветер в Москве продлятся до утра 17 декабря

Дептранс Москвы рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также вблизи пешеходных переходов.