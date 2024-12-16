Синоптики: снегопад и сильный ветер в Москве продлятся до утра 17 декабря
Синоптики ожидают, что снегопад и сильный ветер в Москве продлятся до утра 17 декабря, сообщает столичный департамент транспорта в социальной сети «Вконтакте».
«По прогнозам синоптиков, до завтрашнего утра в Москве будут снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы», – сказано в сообщении.
Дептранс Москвы рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также вблизи пешеходных переходов.
При этом днем 19 декабря в столице прогнозируется до трех градусов мороза, из-за потепления образуются ледяные дожди и гололеды. В пятницу и вовсе ожидается +1…+3 градуса тепла, выше нуля столбики термометров покажут и днем в субботу.