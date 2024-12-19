Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации для бойцов Курской области. Об этом пишет ТАСС.
19 декабря президент России Владимир Путин пообещал, что бойцы, участвующие в боях на территории Курской области, получат выплаты, которые полагаются участникам спецоперации. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.
Сейчас военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО). У них нет статуса участников спецоперации, что сказывается на выплатах, отметил ведущий прямой линии, военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько.
Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 г. после вторжения вооруженных сил Украины. В Курской области с 10 августа введен режим КТО. Он вводится для пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Помимо режима КТО в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.