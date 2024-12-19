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Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации для бойцов Курской области. Об этом пишет ТАСС.

19 декабря президент России Владимир Путин пообещал, что бойцы, участвующие в боях на территории Курской области, получат выплаты, которые полагаются участникам спецоперации. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

Сейчас военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО). У них нет статуса участников спецоперации, что сказывается на выплатах, отметил ведущий прямой линии, военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 г. после вторжения вооруженных сил Украины. В Курской области с 10 августа введен режим КТО. Он вводится для пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Помимо режима КТО в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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