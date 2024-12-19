Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 г. после вторжения вооруженных сил Украины. В Курской области с 10 августа введен режим КТО. Он вводится для пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Помимо режима КТО в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.