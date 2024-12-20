Песков подчеркнул важность темы заседания Госсовета по поддержке семей

Президент заявил, отвечая журналистке из Грозного, что в стране два субъекта, где «все в порядке с демографией», – Чечня и Тува. А в регионах, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости – 1,41, «совершенно точно нужно делать отдельную программу и их поддерживать», заявил он. По оценке президента, в России порядка 35 таких регионов. «Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования 75 млрд руб. на ближайшие несколько лет», – сказал он.