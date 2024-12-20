Песков подчеркнул важность темы заседания Госсовета по поддержке семей
Президент России Владимир Путин 20 декабря проведет заседание Государственного совета по вопросу поддержки семей в РФ, эта тема очень важна для страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что 2024 г. был объявлен Годом семьи и в целом вопросы семьи и демографии являются приоритетными в работе всех органов власти на всех уровнях.
В рамках заседания Госсовета предусмотрено выступление Путина, затем председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» и губернатор Новгородской области Андрей Никитин расскажет о кратких итогах Года семьи и озвучит предложения по укреплению положения семьи в России.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков также расскажет о решениях по улучшению положения семьи с детьми и о планах: работа в этой сфере, подчеркнул Песков, не завершается с окончанием Года семьи, она продолжится на постоянной основе.
Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов расскажет о своем мониторинге по теме семьи. По словам представителя Кремля, Народный фронт всегда дает альтернативную и очень нужную, востребованную информацию о реальном положении дел «на земле». Также предусмотрены другие выступления и обмен мнением.
«Поэтому очень важное заседание Госсовета, очень важная для нашей страны тема», – резюмировал Песков.
19 декабря Путин провел прямую линию. Одна из ключевых социальных тем, на которую обратил внимание президент, – демография. «Этот вопрос чрезвычайно важный <...> это один из ключевых вопросов для России, не только для России <...> но для очень многих стран мира», – подчеркнул он.
Президент заявил, отвечая журналистке из Грозного, что в стране два субъекта, где «все в порядке с демографией», – Чечня и Тува. А в регионах, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости – 1,41, «совершенно точно нужно делать отдельную программу и их поддерживать», заявил он. По оценке президента, в России порядка 35 таких регионов. «Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования 75 млрд руб. на ближайшие несколько лет», – сказал он.
Также Путин обратил внимание правительства на то, что авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты. Он попросил решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.
Кроме того, президент обратился к руководителям всех субъектов страны, отметив, что именно с вопроса демографии должен начинаться и заканчиваться их рабочий день. «Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», – заявил он.