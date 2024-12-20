Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Удальцову продлили меру пресечения до 15 февраля

Ведомости

Московский городской суд продлил арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Он будет находиться под стражей до 15 февраля 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дмитрий Репкин.

По словам Репкина, 23 декабря защита подаст апелляционные жалобы.

13 ноября адвокат Дмитрий Аграновский заявлял о продлении меры пресечения до 11 января 2025 г. О задержании Удальцова стало известно 11 января 2024 г. Утром к нему домой пришла следственная группа, после чего его отвезли в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.

В здании комитета его допросили и предъявили обвинение. Координатора арестовали 12 января. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных