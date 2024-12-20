Удальцову продлили меру пресечения до 15 февраля
Московский городской суд продлил арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Он будет находиться под стражей до 15 февраля 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дмитрий Репкин.
По словам Репкина, 23 декабря защита подаст апелляционные жалобы.
13 ноября адвокат Дмитрий Аграновский заявлял о продлении меры пресечения до 11 января 2025 г. О задержании Удальцова стало известно 11 января 2024 г. Утром к нему домой пришла следственная группа, после чего его отвезли в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
В здании комитета его допросили и предъявили обвинение. Координатора арестовали 12 января. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.