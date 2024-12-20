Удальцову продлили меру пресечения до 15 февраля

13 ноября адвокат Дмитрий Аграновский заявлял о продлении меры пресечения до 11 января 2025 г. О задержании Удальцова стало известно 11 января 2024 г. Утром к нему домой пришла следственная группа, после чего его отвезли в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.