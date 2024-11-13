Удальцов встретит Новый год в СИЗО

О задержании Удальцова стало известно 11 января. В 6 утра к нему домой с обыском пришла следственная группа. После этого его доставили в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Там его допросили и предъявили обвинение. Удальцова арестовали 12 января. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.