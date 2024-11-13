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Удальцов встретит Новый год в СИЗО

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Он пробудет под стражей до 11 января 2025 г., сообщил «Ведомостям» адвокат Дмитрий Аграновский.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, добавил Аграновский.

О задержании Удальцова стало известно 11 января. В 6 утра к нему домой с обыском пришла следственная группа. После этого его доставили в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Там его допросили и предъявили обвинение. Удальцова арестовали 12 января. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.

Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Сам он заявлял, что следствие инкриминирует ему публичную поддержку марксистского кружка в Уфе. В феврале Удальцов был внесен в перечень террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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