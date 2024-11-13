Удальцов встретит Новый год в СИЗО
Басманный суд Москвы продлил арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Он пробудет под стражей до 11 января 2025 г., сообщил «Ведомостям» адвокат Дмитрий Аграновский.
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, добавил Аграновский.
О задержании Удальцова стало известно 11 января. В 6 утра к нему домой с обыском пришла следственная группа. После этого его доставили в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Там его допросили и предъявили обвинение. Удальцова арестовали 12 января. В середине февраля адвокат Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.
Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Сам он заявлял, что следствие инкриминирует ему публичную поддержку марксистского кружка в Уфе. В феврале Удальцов был внесен в перечень террористов и экстремистов.