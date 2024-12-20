Суд в Москве взыскал с сингапурской Kalimantan Rail $42,26 млн в пользу РЖД

17 апреля 2017 г. Kalimantan Rail допустила неисполнение кредитных обязательств перед Газпромбанком на сумму $42,26. Газпромбанк потребовал от РЖД уплатить долг в рамках договора поручительства, что и сделала компания. После этого РЖД получила право требовать с Kalimantan Rail уплаченную российской компанией сумму. Долг возвращен не был. РЖД направила претензию в адрес Kalimantan Rail, но она осталась без удовлетворения. Тогда российская компания обратилась в суд.