Суд в Москве взыскал с сингапурской Kalimantan Rail $42,26 млн в пользу РЖД
Согласно материалам дела, 14 января 2014 г. Газпромбанк предоставил Kalimantan Rail кредит на сумму $74 млн. РЖД выступила поручителем по этому кредиту.
17 апреля 2017 г. Kalimantan Rail допустила неисполнение кредитных обязательств перед Газпромбанком на сумму $42,26. Газпромбанк потребовал от РЖД уплатить долг в рамках договора поручительства, что и сделала компания. После этого РЖД получила право требовать с Kalimantan Rail уплаченную российской компанией сумму. Долг возвращен не был. РЖД направила претензию в адрес Kalimantan Rail, но она осталась без удовлетворения. Тогда российская компания обратилась в суд.
В 2013 г. «Ведомости» писали, что РЖД зарегистрировала в Индонезии компанию Kalimantan Rail для строительства железной дороги между провинциями Центральный и Восточный Калимантан.