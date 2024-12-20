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Суд в Москве взыскал с сингапурской Kalimantan Rail $42,26 млн в пользу РЖД

Ведомости

Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск АО «Российские железные дороги» (РЖД) к сингапурской компании Kalimantan Rail о взыскании долга суммой $42,26 млн, следует из картотеки суда.

Согласно материалам дела, 14 января 2014 г. Газпромбанк предоставил Kalimantan Rail кредит на сумму $74 млн. РЖД выступила поручителем по этому кредиту.

17 апреля 2017 г. Kalimantan Rail допустила неисполнение кредитных обязательств перед Газпромбанком на сумму $42,26. Газпромбанк потребовал от РЖД уплатить долг в рамках договора поручительства, что и сделала компания. После этого РЖД получила право требовать с Kalimantan Rail уплаченную российской компанией сумму. Долг возвращен не был. РЖД направила претензию в адрес Kalimantan Rail, но она осталась без удовлетворения. Тогда российская компания обратилась в суд.

В 2013 г. «Ведомости» писали, что РЖД зарегистрировала в Индонезии компанию Kalimantan Rail для строительства железной дороги между провинциями Центральный и Восточный Калимантан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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