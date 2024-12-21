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Число погибших после теракта в Магдебурге увеличилось до четырех

Ведомости

Четыре человека погибли в результате теракта в немецком Магдебурге, где вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке врезался автомобиль. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, еще 41 пострадавший получили серьезные ранения. По информации Bild, с тяжелыми травмами в больницах остаются 86 человек, а легкие ранения получили 78 граждан. Ранее было известно, что в результате нападения погибли два человека. О четырех погибших и более 200 пострадавших также пишет Tagesschau.

Рождественская ярмарка в Магдебурге больше не будет работать, заявил на следующий день после произошедшего член городского совета по вопросам порядка Ронни Круг, передает MDR.

Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По данным властей региона, в результате нападения погибли взрослый и ребенок. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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