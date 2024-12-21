Число погибших после теракта в Магдебурге увеличилось до четырех
Четыре человека погибли в результате теракта в немецком Магдебурге, где вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке врезался автомобиль. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, еще 41 пострадавший получили серьезные ранения. По информации Bild, с тяжелыми травмами в больницах остаются 86 человек, а легкие ранения получили 78 граждан. Ранее было известно, что в результате нападения погибли два человека. О четырех погибших и более 200 пострадавших также пишет Tagesschau.
Рождественская ярмарка в Магдебурге больше не будет работать, заявил на следующий день после произошедшего член городского совета по вопросам порядка Ронни Круг, передает MDR.
Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По данным властей региона, в результате нападения погибли взрослый и ребенок. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.