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Вылет самолета из «Шереметьево» в Египет задержали более чем на сутки

Ведомости

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с длительной задержкой рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх, передает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным СМИ, самолет должен был вылететь рано утром 20 декабря.

Пассажиры рейса в Египет более суток находятся в зале ожидания аэропорта «Шереметьево» из-за задержки вылета, сообщили «Известия» утром 21 декабря. 

Самолет рейса UJ-614 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь 20 декабря в 5:50 мск, его перенесли на следующий день. Вылет ожидается в 18:50, передает издание. 

По данным прокуратуры, в аэропорт прибыл Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. «Известия» со ссылкой на пассажиров писали, что причиной задержки могла стать поломка самолета. По информации надзорного ведомства, на рейс зарегистрированы 218 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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