Вылет самолета из «Шереметьево» в Египет задержали более чем на сутки

По данным прокуратуры, в аэропорт прибыл Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. «Известия» со ссылкой на пассажиров писали, что причиной задержки могла стать поломка самолета. По информации надзорного ведомства, на рейс зарегистрированы 218 человек.