Вылет самолета из «Шереметьево» в Египет задержали более чем на сутки
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с длительной задержкой рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх, передает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным СМИ, самолет должен был вылететь рано утром 20 декабря.
Пассажиры рейса в Египет более суток находятся в зале ожидания аэропорта «Шереметьево» из-за задержки вылета, сообщили «Известия» утром 21 декабря.
Самолет рейса UJ-614 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь 20 декабря в 5:50 мск, его перенесли на следующий день. Вылет ожидается в 18:50, передает издание.
По данным прокуратуры, в аэропорт прибыл Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. «Известия» со ссылкой на пассажиров писали, что причиной задержки могла стать поломка самолета. По информации надзорного ведомства, на рейс зарегистрированы 218 человек.