Вертолет минздрава Турции врезался в здание больницы
Принадлежащий минздраву Турции вертолет врезался в здание больницы в городе Мугла, в результате погибли четыре человека – два пилота, врач и медицинский работник, передает телеканал TRT Haber.
Вертолет вылетел с территории учебно-исследовательской больницы Муглы, воздушное судно направлялось в Анталью. После взлета вертолет врезался в здание больницы на уровне четвертого этажа, после чего упал на землю. По информации телеканала, на место происшествия были направлены пожарные, медики, полиция и сотрудники управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
К месту катастрофы прибыл губернатор Муглы Идрис Акбийик. Он сообщил, что во время аварии в районе стоял густой туман. Инцидент будет расследоваться, пообещал он. В минздраве также заявили, что расследование катастрофы продолжается, а информацию о его ходе предоставят общественности. Главный врач больницы в эфире CNN TÜRK предположил, что авария произошла из-за погодных условий. «Со вчерашнего дня здесь стоит туман», – сказал он. Главврач уточнил, что вертолет врезался в помещение, где расположен конференц-зал больницы.