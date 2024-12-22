Вертолет минздрава Турции врезался в здание больницы

К месту катастрофы прибыл губернатор Муглы Идрис Акбийик. Он сообщил, что во время аварии в районе стоял густой туман. Инцидент будет расследоваться, пообещал он. В минздраве также заявили, что расследование катастрофы продолжается, а информацию о его ходе предоставят ​​общественности. Главный врач больницы в эфире CNN TÜRK предположил, что авария произошла из-за погодных условий. «Со вчерашнего дня здесь стоит туман», – сказал он. Главврач уточнил, что вертолет врезался в помещение, где расположен конференц-зал больницы.