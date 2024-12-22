В Израиле скончался советский диссидент Эдуард Кузнецов

Кузнецов родился в 1939 г. в Москве. Выпускник философского факультета МГУ, он был дважды арестован: первый раз в 1961 г. за антисоветскую агитацию, а второй – за участие в операции «Свадьба», в ходе которой группа еврейских отказников планировала угнать самолет Ан-2 для перелета в Израиль. После задержания на летном поле Кузнецова приговорили к смертной казни, позже замененной на 15 лет заключения. В 1979 г. его обменяли на советских разведчиков, и он эмигрировал в Израиль.