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В Израиле скончался советский диссидент Эдуард Кузнецов

Ведомости

На 85-м году жизни в Израиле умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, известный своей попыткой организовать угон самолета для бегства из СССР. О его смерти сообщило основанное им издание MIGnews.

Кузнецов родился в 1939 г. в Москве. Выпускник философского факультета МГУ, он был дважды арестован: первый раз в 1961 г. за антисоветскую агитацию, а второй – за участие в операции «Свадьба», в ходе которой группа еврейских отказников планировала угнать самолет Ан-2 для перелета в Израиль. После задержания на летном поле Кузнецова приговорили к смертной казни, позже замененной на 15 лет заключения. В 1979 г. его обменяли на советских разведчиков, и он эмигрировал в Израиль.

В Израиле Кузнецов стал журналистом и основателем русскоязычных изданий, включая газеты «Время», «Вести» и MIGnews.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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